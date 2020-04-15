Госкомиссия по ЧП в РК одобрила замещение продуктовых наборов деньгами

Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ — Государственная комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП) при президенте РК одобрила замещение продуктовых наборов деньгами, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«В целях обеспечения оперативности и безопасности граждан госкомиссия одобрила внесенное министерством труда и социальной защиты населения предложение о предоставлении продуктово-бытовых наборов путем перечисления денежных средств на счета лиц», — говорится в сообщении в среду.

Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил «акимам регионов, согласно представленному механизму, обеспечить своевременное перечисление денежных средств получателям».

«В случае отсутствия карточных счетов или невозможности передвижения получателей ввиду возраста или инвалидности, обеспечить доставку продуктовых наборов на дом с соблюдением санитарных требований», — сказал Мамин.