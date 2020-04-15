Контингент тестируемых на COVID-19 расширяется в Казахстане до 10 тыс./сутки

Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане контингент тестируемых на COVID-19 расширяется до 10 тыс./сутки, заявила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.

«Для охвата тестированием и выявления скрытых очагов инфекции, расширяется контингент тестируемых до 10 тыс./сутки. Это больные острой респираторной инфекцией, медицинские работники, контингент закрытых коллективов и учреждений, и объектов жизнеобеспечения, то есть, социальные учреждения, коммунальные службы, продовольственные магазины, КСК, транспорт», — сказала Актаева на пресс-конференции об организации медицинской помощи при коронавирусной инфекции в среду.

По ее словам, тестирование проводится в 19 лабораториях мощностью около 6 тыс. тестов/сутки. Уже проведено более 70 тыс. тестов, что в среднем составляет 80 тестов на одного выявленного с коронавирусной инфекцией.

Поэтому, учитывая достижения пика эпидемии, необходимо, по мнению министерства, начать массовое тестирование. Для этого развернуто дополнительно три передвижных и четыре стационарных лаборатории. В ближайшее время планируется подключить лабораторию «Олимп» в Нур-Султане и Алматы.

Также, начато активное экспресс-тестирование. На сегодня проведено 8722 экспресс-теста. Из них 889 — на автомобильных пунктах пропуска, 6809 — в медорганизациях и 1025 — в консультативно-диагностический лабораториях Нур-Султана и Алматы.

«На сегодня, при проведении экспресс-тестирования у 145 человек – положительный тест, что говорит о наличии антител. В связи с этим, в этих случаях проведена, для подтверждения диагноза, ПЦР-диагностика», — сказала Актаева.