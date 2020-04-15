Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Расписан алгоритм выплаты заболевшим COVID-19 медработникам суммы в Т2 млн, сообщила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.

«Основанием является донесение о факте заражения, далее следует эпидобследование очага развития инфекционного заболевания для выявления источника. После чего его результаты представляются в комиссию, в состав которой входят представители инспекции труда, работодателя, органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, члена профсоюза или лица, уполномоченного самим работником. Комиссия начнет свою работу в ближайшее время», — сказала Актаева на брифинге в среду.

Она напомнила, что на сегодня зарегистрировано 370 случаев COVID-19 среди медработников в 13 регионах РК, наибольшее число в Алматы (197), Нур-Султане (92), Северо-Казахстанской (15) и Атырауской (13) областях.