Алматы. 15 апреля. КазТАГ — Ни одна страна не справится с пандемией COVID-19 без участия гражданского общества, заявил специальный докладчик ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний и свободу ассоциаций Клемент Ниалетсосси Вуле.

«Ни одна страна или правительство не могут преодолеть этот кризис в области здравоохранения в одиночку, и я обеспокоен тревожными тенденциями и ограничениями, о которых сообщают представители гражданского общества во всем мире, в том числе связанными с их возможностью поддерживать эффективную борьбу с COVID-19», — цитируют «Новости ООН» Вуле.

Он призвал государства не прибегать к ограничениям деятельности гражданского общества в условиях чрезвычайного положения, введенного в связи с COVID-19. Он разработал руководящие принципы, опираясь на которые правительства и правоохранительные органы могут избежать нарушений прав человека во время пандемии.

«Организации гражданского общества играют ключевую роль в оказании государствам помощи в разработке инклюзивной политики, распространении информации и предоставлении социальной поддержки наиболее уязвимым группам населения», — добавил эксперт.

В предлагаемых им десяти руководящих принципах подчеркивается, что при принятии новых законов или нормативных актов, предусматривающих какие-либо ограничения, необходимо обеспечивать, чтобы они соответствовали принципам «законности, необходимости и соразмерности».

Вуле подчеркнул, что во времена кризиса свободный доступ к информации имеет решающее значение. По его словам, государства не должны криминализировать «фейковые новости», в том числе те, которые связаны, например, с разоблачительной деятельностью правозащитников.

«Недопустимо вводить широкие ограничения прав человека и основных свобод», — сказал эксперт ООН по правам человека.

По его мнению, необходимо предусмотреть исключения для организаций гражданского общества и отдельных правозащитников, особенно тех, кто занимается мониторингом прав человека и деятельности профсоюзов, оказывают гуманитарную помощь, а также для журналистов, освещающих борьбу с кризисом.

«Чрезвычайное положение не должно ограничивать свободу мирных собраний и ассоциаций», — сказал он.

Вуле надеется, что предлагаемое им руководство поможет государствам пересмотреть уже принятые меры с тем, чтобы обеспечить соблюдение своих обязательств в области прав человека.