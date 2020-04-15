Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ — Утвержден список предприятий для возобновления работы в Нур-Султане и Алматы с 20 апреля, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено очередное заседание государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП) при президенте РК. (…) В рамках реализации поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева государственная комиссия утвердила перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 20 апреля возобновят работу в городах Нур-Султан и Алматы», — говорится в сообщении в среду.

В пресс-службе премьера напомнили, что предприятия возобновят работу «при сохранении жестких санитарно-эпидемиологических мер».