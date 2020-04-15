Астана. 15 апреля. КазТАГ — Какие предприятия возобновят работу с 20 апреля в Нур-Султане и Алматы при сохранении жестких санитарно-эпидемиологических мер, уточнили в пресс-службе премьер-министра РК.

В Нур-Султане:

— промышленные предприятия;

— компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины;

— компании в сферах транспорта, складирования, сервисные компании сельскохозяйственного назначения;

— автосалоны, СТО, автомойки, шиномонтажный сервис, магазины автозапчастей, химчистки, ремонт оргтехники;

— банки второго уровня с 09.00 до 16.00 с допуском 50% от штатной численности, нотариусы по предварительной записи;

— работа объектов общественного питания только с услугой на вынос и доставкой будет продлена до 22.00.

В Алматы:

— промышленные предприятия;

— компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные оптовые рынки строительных материалов;

— нотариусы по предварительной записи;

— одно отделение ЦОН (Наурызбайский район, мкр. Шугыла, 347/1) исключительно для обслуживания бизнеса.

«Оперативные штабы городов Нур-Султан и Алматы определят конкретный перечень предприятий и субъектов предпринимательства с точным количеством их сотрудников, временем работы и способами доставки. Глава правительства поручил акимам городов Нур-Султан и Алматы принять соответствующие меры и обеспечить жесткий контроль санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, деятельность которых возобновится», — говорится в сообщении.