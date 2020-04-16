Алматы. 16 апреля. КазТАГ – Чиновников подозревают в регулярном получении взяток за проезд через блокпост в Алматы, сообщает Антикоррупционная служба.

«Департаментом по Алматы начато досудебное расследование в отношении двух главных специалистов аппарата акима Жетысуского района по ч. 3 ст. 366 УК РК (получение взятки). Они подозреваются в том, что в условиях чрезвычайного положения и установленного карантинного режима, во время дежурства на блокпосту, расположенном в Жетысуском районе, неоднократно на системной основе получали взятки в размере Т280 тыс. (через карту Каспий Голд), за беспрепятственный выезд и въезд в город от жителей Алматы. С санкции суда подозреваемые взяты под стражу», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, в другом случае, изобличен руководитель РГУ «Инспекция транспортного контроля Комитета МИИР РК Алматы», который в условиях ЧП получил взятку в сумме Т330 тыс., за беспрепятственное передвижение 10 грузовых машин предприятия по территории Алматы. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

«Вместе с тем, имеются и факты воспрепятствования предпринимательской деятельности, связанной с обеспечением населения товарами народного потребления. Департаментом по ВКО изобличены ряд должностных лиц таможенных органов Департамента государственных доходов Восточно-Казахстанской области, которые по предварительному сговору, неоднократно, на системной основе получали взятки от предпринимателей за беспрепятственное перемещение товаров народного потребления через контрольно-пропускной пункт», — отмечается в сообщении.

Также подозревается главный специалист ГУ «Отдел предпринимательства Семея» в получении взятки в сумме Т25 тыс. за выдачу пяти специальных пропусков на транспортные средства, для передвижения по Семею без ограничения.