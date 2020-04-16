Нуржанов о чиновниках и больнице BI Group в Алматы: Они против акима пойдут что-ли?

Алматы. 16 апреля. КазТАГ – Главный научный сотрудник Института археологии им. Маргулана министерства образования и науки Казахстана Арнабай Нуржанов опроверг заявление представителей BI Group о том, что он якобы не против строительства быстро возводимого госпиталя для больных коронавирусом, а также опроверг ряд других утверждений сторонников строительства больницы, в том числе и заявление о том, что из-за соблюдения дистанции в 150 метров курганам ничего не грозит.

«Не в этом дело – 150, 500 метров (расстояние от стройплощадки до памятника – КазТАГ) – там проходят машины, там дорога. Этот курган – это архитектурное сооружение, там все равно земляные работы, всякие машины, мусор, люди снимали – страшный там мусор, мусорную свалку там сделали. Я городским властям сегодня показывал, говорю: «Слушайте, что это такое?» — рассказал Нуржанов корреспонденту МИА КазТАГ после встречи с чиновниками от акимата представителями BI Group.

Ниже читатели МИА КазТАГ могут прослушать весь разговор с Арнабаем Абишевичем.

«Мы научные работники – археологи, я в Институте археологии работаю, есть которые занимаются охраной – это управление культуры Алматы – все эти памятники подведомственно к ним относятся. Они должны проявлять интерес, но они не интересуются, потому что они все зависимы – это одно из подразделений акимата. Они против акима (Бакытжана Сагинтаева – КазТАГ) пойдут что-ли?» — сказал Нуржанов.

Он вновь повторил, что BI Goup начали строительные работы без соответствующей экспертизы архологов.

«Я им давно говорил: «Ваша вина, ладно, вы: «Просто нам дали землю», когда вам дали землю, была экспертиза?» У них не было археологической экспертизы. Хоть какая земля, хоть какая стройка – везде, по всему Казахстану любая стройка – они должны вызывать археологов, дать им шурфовать в некоторых местах, только после этого мы даем разрешение, и земляные работы. Это по закону, что там не выявлен новый памятник, после этого только мы даем разрешение», — пояснил историк.

Также он отметил, что представители компании BI Goup сами же признались в отсутствии необходимых разрешений на встрече с представителями акимата.

«Нет у них никакого разрешения. Они сегодня сами признались, замакима (Ержан Бабакумаров – КазТАГ) был сегодня. Я на казахском сказал: «Ваша вина, что у вас нет разрешения археологического. Есть у вас геофизические исследования?» – «Да, где-то какие-то есть», но на самом деле у них есть или нет, не знаю, когда есть, людям показывают: «Вот». Смотрите, Роза ветров где стоит – там же всегда северный ветер. Ветер дует оттуда с севера на юг, а на юге что находится – на юге находится город Алматы. Вот и все. Я это правду сказал, что у них нет разрешения. «Да, у нас», говорят, «граница, вот мы дальше не идем, 150 метров, это памятник, я говорю: «Я согласен с этим, там 150 метров или 170 метров, но само по себе – вы разрешение не брали. Это пахотные земли. Вот охранная зона, если охранная зона, вы же не знаете, где в курганах сколько памятников есть», — передал содержание разговора ученый.

Нуржанов в очередной раз напомнил о том, что вести строительство без заключения археологов неприемлемо.

«Во всем мире всегда вызывают археологов. Почему когда дорогу строят в мировой практике, всегда вызывают археологов? Почему когда дорогу строят, нам дают сперва исследовать эту дорогу, там по этой дороге есть памятники или нет? Экспертиза проводится. «Алматы-Жетыген» когда дорогу строили, «Западная Европа-Западный Китай» – до Уральска наши ребята работали, железная дорога через Западный Казахстан – везде же археологов сперва вызывают. Вот сейчас Большую алматинскую кольцевую автодорогу (БАКАД) строят сейчас – кто первые прошли? Археологи», — напомнил историк.

Также он отверг аргумент о том, что нарушения, допущенные чиновниками и BI Group, были вызваны срочностью, а также не верит в то, что больница строится «лишь на время».

«Здесь какая-то срочность. Ну мы шурфовали бы в двух-трех местах. Нас 100 человек в Институте археологии работает. Нам это что? А теперь я сказал: «Теперь мы эти курганы должны исследовать», потому что все уже. Даже если временно… Да такого нет, если это на Т5 млрд строят – это временно не будет», — считает собеседник агентства.

Спикер подчеркнул, что территорию застройки нужно исследовать.

«Мы должны раскопки вести. Я, хоть мне голову оторвут, какая разница там BI Group или там другая группа, меня это что, интересует? (…) Мы будем отстаивать, потому что там должны вести раскопки, это элитарные курганы, мало таких захоронений осталось сейчас именно в Жетысу, именно на территории Алматы», — сказал Нуржанов.

Также он обозначил принципиальную позицию ученых по данному вопросу.

«Мы – Институт археологии, мы не зависим от акима, мы к акимату не относимся, мы к министерству образования и науки относимся, поэтому мы их (акимат – КазТАГ) не боимся. У нас есть позиция – у нас наука, научных целей своих мы будем придерживаться», — подчеркнул ученый.

Он также опроверг утверждение PR-директора BI Group Юрия Дорохова о том, что он якобы не против строительства больницы.

«Я естественно против в том смысле, что расположение больницы мне не нравится, во-первых, это там написано «временно на 280 коек». 280 коек что-то спасет что-ли? Как вы думаете?» — сказал Нуржанов.

От редакции – МИА КазТАГ подсчитала, что заявленные 280 коек дорогостоящей больницы способны охватить даже не 1%, а ничтожные 001% населения Алматы.

Пока материал готовился к выпуску акимат Алматы распространил пресс-релиз, в котором утверждается, что «строящийся госпиталь не окажет влияния на близ расположенный курганный комплекс», но что будет с древнейшими артефактами, которые могут находиться под уже залитым фундаментом больницы, чиновники почему-то не уточняют.

Напомним, 3 апреля в правительстве Казахстана сообщили, что по предложению министерства здравоохранения принято решение о строительстве трех инфекционных больниц из быстро возводимых конструкций в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Позже выяснилось, что возведением объектов займется компания BI Group, а стоимость строительства оценивается в Т14,8 млрд. Также стало известно, что BI Group начала подготовку к проекту еще до того, как был объявлен тендер. 9 апреля председатель совета директоров сети клиник «Сункар» Куаныш Керимкулов сообщил агентству, что по его расчетам, одно койко-место в указанных больницах обойдется государству в сумму порядка Т20 млн. Решение строить три больницы на фоне кризиса вызвало возмущение среди казахстанцев, многие считают, что дешевле будет оборудовать в госпитали пустующие в период ЧП здания. 10 апреля глава департамента инвестиционной политики минздрава Аслан Кинаятов, отвечая на вопросы корреспондента МИА КазТАГ, сообщил, что BI Group строит быстровозводимые больницы в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте без проектно-сметной документации (ПСД) и договоров. Тогда же стало известно, что стоимость этих трех строящихся в рамках чрезвычайного положения (ЧП) больниц в Казахстане может вырасти до Т18 млрд.

Как честно признался 13 апреля представитель компании Юрий Дорохов, строительство больниц позволило загрузить построенные мощности завода BI Group, «хотя на полную завод еще не готов», при этом, он же выразил надежду, что именно для борьбы с коронавирусом указанные больницы не понадобятся.

Также Дорохов оставил комментарий под видео мультимедийного портала Silk Road на странице МИА КазТАГ в социальной сети, в котором утверждает, что стройка больницы в Алматы не затрагивает территорию сакских курганов, тогда как ученые прямо говорят о том, что строительство ведется на территории уникального памятника раннего железного века без соответствующего согласования с археологами.

14 апреля МИА КазТАГ подсчитало, что 1 кв.м «дешевой» больницы компании BI Group составит около Т1 млн, что в разы выше среднерыночной стоимости.

Также 14 апреля еще один историк – кандидат исторических наук Нурлан Атыгаев заявил о нарушениях при строительстве быстро возводимой больницы компанией BI Group в Алматы. В тот же день историк и археолог Мирас Нурмухамбетов, сын известного казахстанского ученого Бекмуханбета Нурмухамбетова, нашедшего в 1970 году легендарного Золотого Человека, прямо заявил, что акимат Алматы и компания BI Group в случае со строительством быстровозводимой больницы нарушили закон.

15 апреля депутаты мажилиса заявили о том, что объекты, которые предусматривают многочисленные посещения и постоянное пребывание людей, должны иметь ПСД. В тот же день PR-директор BI Group Юрий Дорохов признал допущенные нарушения, но возложил ответственность на власти.