Нур-Султан. 16 апреля. КазТАГ — Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1295, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«Всего в стране подтверждены 1295 случаев регистрации коронавируса», — говорится в сообщении об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22.30 15 апреля в Казахстане.

По данным оперштаба, пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (КВИ) зарегистрированы в Карагандинской (один случай), Северо-Казахстанской (два) и Западно-Казахстанской областях (два).

Также сообщается, что число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 240.