Нур-Султан. 16 апреля. КазТАГ – Дождь ожидается в четверг на западе, востоке и юго-востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, востоке и юго-востоке республики ожидаются дожди, на остальной территории ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра на западе с пыльной бурей», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем +14+16, ночью 0+2.

В Алматы облачно с прояснением, ночью и утром дождь, туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +11+13, ночью +0-5.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +18+20, ночью +5+7.

В Жамбылской области ожидается дождь, местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +2+7.

В Туркестанской области днем без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +5+10.

В Костанайской области без осадков, местами туман усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Алматинской области дождь, туман. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Акмолинской области ночью возможен небольшой дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области днем без осадков, ночью дождь, переходящий в снег, местами туман, усиление ветра 15-20, местами до 25 метров в секунду. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Павлодарской области ночью возможен дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью 0+5.

В Карагандинской области без осадков, местами туман. Днем +11+16 (на юге +20), ночью +2+7 (на юге -1).

В Актюбинской области днем без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Западно-Казахстанской области дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью 0+5.

В Атырауской области дождь, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +12+17, ночью +6+11.

В Мангистауской области без осадков, местами пыльная буря, ветер 15-20 метра в секунду. Днем +15+20, ночью +7+12.

В Кызылординской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +1+6.

В Восточно-Казахстанской области дождь, туман. Днем +8+13, ночью 0-5.

«В ближайшие сутки на реке Есиль в Северо-Казахстанской области продолжатся подъемы уровня воды. На горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания и подъемы уровня воды», — предупредили синоптики.