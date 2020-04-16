Нур-Султан. 16 апреля. КазТАГ — Как вернуть ошибочно назначенные 42500 тенге, рассказали в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

«В случае, если заявители ошиблись при подаче заявления на назначение соцвыплаты и решили вернуть полученные 42 500 тенге, сделать это можно на следующие реквизиты: Наименование получателя – НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»; БИН – 160440007161; БИК – GCVPKZ2A; ИИК – KZ67009SS00368609110; КНП – 049. Граждане, имеющие счета в Народном банке и Kaspi Bank, могут вернуть 42 500 тенге через мобильные приложения банков, выбрав опцию «Возврат социальных выплат», — говорится в сообщении в четверг.

В ведомстве напомнили, что, когда заявители подают обращение на выплату «42 500 тенге», они несут ответственность и за достоверность представленных сведений о потере дохода в связи с ограничениями на период ЧП.

«Вид ответственности лиц, незаконно получивших социальную выплату, будет зависеть от совершенных ими противоправных деяний. Неправомерные действия получателей социальной выплаты можно рассматривать в рамках УК РК (статья 190, статья 195)», — резюмировали в минтруда.