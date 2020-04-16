Караганда. 16 апреля. КазТАГ — Ограничительные меры усилят в Карагандинской области, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«В Карагандинской области с 00.00 18 апреля вводятся усиленные ограничительные меры. Запрещается въезд и выезд людей и автотранспорта за пределы районов и городов области, за исключением тех, кто внесен в электронную базу данных центра оперативного реагирования. Должны быть установлены блокпосты между всеми районами и городами области. С 22.00 и до 05.00 нельзя будет передвигаться на личном автотранспорте внутри карантинных зон. В городах Темиртау и Шахтинск запрещено полностью передвижение на личных автомобилях, за исключением курьерам, доставляющие продукты, медикаменты и другие товары первой необходимости, которым будет предоставлено временное разрешение», — говорится в сообщении в четверг.

Жителям всех городов и районов нужно полностью ограничить передвижение, за исключением:

— от места жительства до работы и обратно – только сотрудникам организаций, деятельность которых разрешена. В этом случае они должны быть занесены в электронную базу данных;

— покупки продуктов, лекарств и медицинских изделий в магазинах и аптеках в радиусе не более 1,5 км от места проживания;

— выгула собак (радиус – 500 м);

— совершения банковских операций;

— выезда в медицинское учреждение в экстренном случае.

«Лицам старше 65 лет рекомендуется ограничить выход на улицу без крайней необходимости. Не дольше чем до 22.00 должны работать все продуктовые супермаркеты, магазины и рынки. Выпас скота разрешен с соблюдением ветеринарно-санитарных норм по содержанию животных. Религиозным общинам области рекомендовано полностью исключить все массовые мероприятия и по возможности провести все религиозные празднование в режиме онлайн. Руководителям всех форм собственности, промышленных предприятий и государственных учреждений необходимо по возможности перевести персонал на удаленный режим работы с сохранением заработных плат и рабочих мест за сотрудниками», — резюмируется в сообщении.