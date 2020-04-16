Безработными в марте были 442,6 тыс. казахстанцев

Нур-Султан. 16 апреля. КазТАГ – Численность безработных в марте 2020 года, по оценке, составила 442,6 тыс. человек, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«Численность безработных в марте 2020 года, по оценке, составила 442,6 тыс. человек, уровень безработицы – 4,8%», — говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета.

Согласно информации, официально на конец марта зарегистрированы в органах занятости как безработные – 149,8 тыс. человек или 1,6% от численности рабочей силы.