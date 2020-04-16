Токаев пообещал продолжить выделение средств из Нацфонда и помогать «простым людям»

Нур-Султан. 16 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал продолжить выделение средств из Национального фонда и помогать «простым людям»

«Текущая ситуация очень сложная, но я не сомневаюсь, что вместе, сплотившись, мы преодолеем все трудности. Все будет хорошо. Мы продолжим оказывать помощь простым людям, будем выделять деньги из бюджета, Национального фонда. Если мы не обеспечим благополучие народа, то не будет никакой экономики», — сказал Токаев в четверг в ходе встречи с военнослужащими бригады территориальной обороны Нур-Султана, призванными на воинские сборы.

Глава государства проинспектировал техническую готовность вооруженных сил и акимата столицы к деятельности по обеспечению чрезвычайного положения в стране.