Караганда. 16 апреля. КазТАГ – В районе аэропорта Караганды упал военный самолет МИГ-31, сообщает источник МИА КазТАГ, знакомый с ситуацией.

«В районе аэропорта Караганды упал истребитель-перехватчик МИГ-31», — сказал источник корреспонденту агентства в четверг.

Он уточнил, что экипаж боевого самолета жив.

«По предварительным данным, летчики Гаврилко И.В и штурман Курмангалиев А.С успели катапультироваться. Военный вертолет в данный момент должен доставить экипаж в больницу Караганды», — сказал собеседник агентства.

Известно, что крушение МИГ-31 с бортовым №4 произошло примерно в 19.03 при заходе на посадку в районе 10 км от аэродрома Караганды.

В качестве предварительной причины крушения называется отказ правого двигателя.

На месте выехали аварийно-спасательные расчеты аэропорта Караганды и войсковой части СВО МО РК.