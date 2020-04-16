В районе аэропорта Караганды упал истребитель-перехватчик МИГ-31

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Караганда. 16 апреля. КазТАГ – В районе аэропорта Караганды упал военный самолет МИГ-31, сообщает источник МИА КазТАГ, знакомый с ситуацией.

«В районе аэропорта Караганды упал истребитель-перехватчик МИГ-31», — сказал источник корреспонденту агентства в четверг.

Он уточнил, что экипаж боевого самолета жив.

«По предварительным данным, летчики Гаврилко И.В и штурман Курмангалиев А.С успели катапультироваться. Военный вертолет в данный момент должен доставить экипаж в больницу Караганды», — сказал собеседник агентства.

Известно, что крушение МИГ-31 с бортовым №4 произошло примерно в 19.03 при заходе на посадку в районе 10 км от аэродрома Караганды.

В качестве предварительной причины крушения называется отказ правого двигателя.

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На месте выехали аварийно-спасательные расчеты аэропорта Караганды и войсковой части СВО МО РК.

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