Вспышка коронавируса не повлияет на рейтинги госкомпаний Казахстана – Fitch

Алматы. 16 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не ожидает, что вспышка коронавируса негативно повлияет на казахстанские государственные компании, заявляет агентство.

«Fitch Ratings не ожидает, что вспышка коронавируса в ближайшей перспективе негативно повлияет на казахстанские госкомпании, поскольку государство может предоставить им чрезвычайную поддержку», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Рейтинги госкомпаний, могут измениться, согласно информации, в случае изменения суверенных рейтингов Казахстана.

«Основной доход такие эмитенты получают от проектов, спонсируемых государством», — отмечают аналитики агентства.

Среди девяти связанных с государством компаний, рейтингуемых Fitch в Казахстане, только рейтинги АО «НК «Казахстан Темир Жолы» и АО «Samruk-Kazyna Construction» отражают взаимосвязь между их скоринговыми баллами как компаний, связанных с государством, и кредитоспособностью на самостоятельной основе, которая указывает на их способность обслуживать свой долг без чрезвычайной поддержки от государства. Самостоятельная кредитоспособность этих компаний будет влиять на их РДЭ если ее оценка будет более чем на четыре ступени ниже суверенного РДЭ.

Влияние вспышки коронавируса на экономику региона будет управляемым в Казахстане, полагает Fitch.

«Агентство рейтингует девять казахстанских госкомпаний на основе методологии рейтингования компаний, связанных с государством: АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек», АО «НУХ «КазАгро», АО «Казахстанский фонд устойчивости», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Казахстанская ипотечная компания», — отмечается в информации.