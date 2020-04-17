Дождь с грозой ожидается на западе и северо-западе Казахстана в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 17 апреля. КазТАГ — Дождь с грозой ожидается на западе и северо-западе Казахстана 18-20 апреля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Западные и северо-западные регионы будут находится под влиянием Атлантического циклона, здесь ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром. На остальной территории республики более комфортно, преимущественно без осадков, температурный фон будет повышаться на севере до +20+28, на юге до +25+33», — говорится в сообщении в пятницу.

Согласно прогнозу, местами по республике ожидается туман.