Дождь с грозой ожидается на западе и северо-западе Казахстана в ближайшие трое суток

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Нур-Султан. 17 апреля. КазТАГ — Дождь с грозой ожидается на западе и северо-западе Казахстана 18-20 апреля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Западные и северо-западные регионы будут находится под влиянием Атлантического циклона, здесь ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром. На остальной территории республики более комфортно, преимущественно без осадков, температурный фон будет повышаться на севере до +20+28, на юге до +25+33», — говорится в сообщении в пятницу.

Согласно прогнозу, местами по республике ожидается туман.

 

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