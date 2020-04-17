Ответственность за ложные данные по 42500 тенге полностью на заявителе – минтруда

Нур-Султан. 17 апреля. КазТАГ — К добровольно отказавшимся от ошибочно назначенных 42500 тенге никаких претензий не будет, заявил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев.

«Сегодня самый обсуждаемый вопрос в социальных сетях – ответственность за получение 42 500. Многие возмущаются, спрашивают, нужно ли отказаться, почему такой строгий контроль этой, казалось бы, небольшой суммы. Понять данные вопросы можно. (…) Обращение по ответственности направлено сугубо к тем гражданам, кто не потерял доход и обратился за данной выплатой. Так как это в корне неправильно и противоречит самой природе данной выплаты. Но, если данные граждане откажутся от выплаты, никаких претензий к ним никто предъявлять не будет», — сообщил Мукушев.

Вице-министр не терявших заработок из-за ЧП и получивших 42500 тенге попросил «проявить сознательность и гражданскую ответственность и отказаться от выплаты», отметив, что «тогда никаких вопросов также не возникнет».

«Если вы потеряли заработок из-за ЧП и получили данную выплату – все правильно и никаких вопросов не возникнет. (…) Если вы оплатили ЕСП, так как зарабатывали, но не платили налогов и отчислений, и, потеряв заработок из-за ЧП, получили 42500, то все ок. С нашей стороны никаких вопросов не будет», — перечислил он.

Он отметил, что из-за ЧП от заявителей на соцвыплату не требуют пакет документов.

«Так как сейчас ЧП, пакет документов мы не требуем (приказ об отпуске без содержания и т.д.). Подали заявление в максимально простой форме, мы проверяем автоматически и принимаем решения. Все. Но ответственность за «ложные данные» полностью на том, кто подает (заявку на 42 500 тенге – КазТАГ)», — проинформировал он.

К сожалению, как отметил вице-министр, «возникают случаи, когда вполне работающие люди, которые перешли на «удаленку» и, самое главное, не потеряли доход в связи с ЧП, подают заявление и получают; кто-то захотел проверить, кто-то просто захотел доп.доход, и т. д.»

«Хотел бы пояснить. Статистика: 3,3 млн назначенных решений по 42500. Это немалый охват всего за 20 дней – с начала приема заявлений и эти деньги, конечно же, должны получить только те, кто реально потерял доход в связи с ЧП. (…)», — подчеркнул Мукушев.