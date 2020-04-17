Фермерам РК разрешили проезжать через блокпосты на основе свидетельства о госрегистрации

Нур-Султан. 17 апреля. КазТАГ – Фермерам Казахстана разрешили проезжать через блокпосты на основе свидетельства о государственной регистрации, передает корреспондент агентства.

«В постановлении главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 14 апреля 2020 года № 33-ПГВр «Об усилении карантинных мер» пп.14 п.1 изложить в следующей редакции: «Ограничение перемещения личного транспорта внутри области, городов, районов и сельских зон, за исключением транспорта лиц, задействованных в проведении весенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, в том числе пчеловодстве при представлении подтверждающего свидетельства государственной регистрации (крестьянское хозяйство, фермерское хозяйство, товарищество с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственный товаропроизводитель, кредитное товарищество и государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения), удостоверения личности, а также справки с места работы (справка свободного образца заверенная печатью) для работников», — говорится в постановлении главного санврача Казахстана Айжан Есмагамбетовой в пятницу.

Напомним, 14 апреля эксперт в области сельского хозяйства Алмасбек Садырбаев сообщил о том, что фермеры боятся и отказываются сеять из-за многочисленных препон на блокпостах. Он предупредил, что из-за сложившейся ситуации продовольственная безопасность Казахстана под угрозой.

Еще раньше — 8 апреля общественный деятель Балташ Турсумбаев уже предупреждал, что в Казахстане фермеры не могут начать посевную, что может привести к голоду уже этой зимой.