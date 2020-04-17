Старший сын Эмомали Рахмона возглавил сенат Таджикистана

Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Старший сын президента Таджикистана Рустам Эмомали избран председателем верхней палаты парламента, сообщает «Настоящее время».

«Старший сын президента Таджикистана Рустам Эмомали 17 апреля избран председателем верхней палаты парламента: его кандидатура была одобрена единогласно. Это вторая по значимости должность в стране, и именно Рустам Эмомали займет пост главы государства в случае смерти или недееспособности президента», — говорится в сообщении в пятницу.

В 2006 году в 19-летнем возрасте вступил в правящую и пропрезидентскую Народно- демократическую партию Таджикистана. В том же году параллельно с учебой начал работать в качестве главного специалиста отдела сотрудничества со Всемирной торговой организацией министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. В 2011-2012 гг. работал в должности начальника управления организации борьбы с таможенными правонарушениями Таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан. В 2012-2013 гг. работал в качестве заместителя начальника таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан. Указом президента Республики Таджикистан от 16 марта 2015 года назначен директором Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. Указом президента Республики Таджикистан от 4 апреля 2017 г. назначен председателем Душанбе.