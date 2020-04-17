Как в Казахстане будет происходить снятие карантина, рассказала главный санврач РК

Нур-Султан. 17 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Как в Казахстане будет происходить снятие карантина, рассказала главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

«Снижение в целом карантинных мер предполагает постепенное снижение карантина, то есть так, как мы заходили постепенно в ужесточение мер карантина, в начале были более слабые, затем усиленные и затем мы уже перешли к жестким мерам карантина. Точно так же снижение карантина будет происходить постепенно в зависимости от того, какое количество случаев будет регистрироваться», — сказала Есмагамбетова на брифинге в пятницу.

При этом она рассказала об этапах выхода из карантина.

«На сегодня нами предварительно установлены критерии: на второй этап будем переходить, когда будет зарегистрировано не более 5% прироста, причем это должен быть стойкий прирост как минимум в течение недели, переход на следующий уровень, еще более ослабленный — при 2% приросте в течение также семи дней. Совсем уйдем с карантинных мероприятий, только когда у нас не будет зарегистрировано контактных и местных случаев», — пояснила она.