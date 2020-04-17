Еще 34 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

Новости 44 0

Нур-Султан. 17 апреля. КазТАГ – Еще 34 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В Казахстане 34 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. В Нур-Султане – четверо, в Алматы – 12, в Шымкенте – девять, в Жамбылской области – трое, в Северо-Казахстанской области – трое, в Туркестанской области – один, в Алматинской области – один, в Карагандинской области – один», — говорится в официальном сообщении в пятницу.

Всего в стране выздоровели 340 человек.

Похожие материалы:

  1. Еще 23 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
  2. Еще два человека выздоровели от коронавируса в Алматы
  3. Еще два человека выздоровели от коронавируса в Алматы
  4. Еще 10 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
  5. Еще трое человек выздоровели от коронавируса в Нур-Султане

Новости партнеров

Загрузка...