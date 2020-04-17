Лишь внеплановые проверки бизнеса будут проводиться в РК для обеспечения режима ЧП – НПП

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Нур-Султан. 17 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Лишь внеплановые проверки бизнеса будут проводиться в Казахстане для обеспечения режима чрезвычайного положения (ЧП), сообщил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Ербол Устемиров.

«Касательно приостановления проверок. (…) Будут проводиться лишь внеплановые проверки в целях обеспечения режима ЧП», — сказал Устемиров в ходе пресс-конференции о мерах господдержки МСБ и налоговых послаблениях для предпринимателей в период ЧП в пятницу.

По его словам, работа проведена с министерством национальной экономики и генеральной прокуратурой.

«В целом понимание есть, что в период режима чрезвычайного положения проверки, которые проводятся по особому порядку, и выборочные проверки проводиться не будут», — резюмировал Устемиров.

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