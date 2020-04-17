Тестировать на COVID-19 всех выходящих с 20 апреля на работу в Алматы не будут

Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Поголовное тестирование на COVID-19 всех выходящих с 20 апреля на работу алматинцев не планируется, заявила заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматы Наталья Дягилева.

«Мы уже начали тестирование на коронавирус контингента на эпидемиологически значимых объектах, в том числе и тех, кто занят в сфере обслуживания –это крупные предприятия торговли. Что касается тех объектов, которые мы только запускаем в действие – этот вопрос пока не рассматривается», — сказала Дягилева на брифинге в пятницу.

При этом она отметила, что никто не отменял тестирования на коронавирус при появлении жалоб, симптомов.