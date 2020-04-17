Действие старой базы разрешений передвижения по Алматы продлено – акимат

Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Действие старой базы разрешений передвижения по Алматы продлено, сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин.

«С учетом того, что будут дополнительные предприятия, которые будут допущены к работе, продлеваем действие старой базы данных и все те, кто передвигаются, единовременно будут оповещены о запуске новой базы. Мы сейчас те данные, которые поступили, обработаем», — сказал Оразалин на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что задержка с введением в действие новой базы связана с необходимостью проверки данных, поданных в заявках субъектов предпринимательства.

«Ключевой момент в том, что те заявления, которые поступили от предприятий и субъектов предпринимательства, не превысили первоначальное количество зарегистрированных работников. Мы эту базу будем пересматривать, со всеми теми заявителями, которые подали в базу и подписали своей ЭЦП», — пояснил он.