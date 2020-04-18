Казахстан ратифицировал соглашение с США о консульских привилегиях и иммунитетах

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Нур-Султан. 18 апреля. КазТАГ – Казахстан ратифицировал соглашение с США о консульских привилегиях и иммунитетах, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о консульских привилегиях и иммунитетах», — говорится в сообщении в субботу.

Соглашение регулирует вопросы, касающиеся обеспечения сторонам дипломатических иммунитетов и привилегии консульским должностным лицам и членам их семей

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