Кому акиматы обязались возмещать ежемесячно по 15000 тенге за комуслуги во время карантина

Нур-Султан. 18 апреля. КазТАГ — Кому акиматы обязались возмещать ежемесячно по Т15 тыс. за комуслуги во время карантина, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«В регионах, где введен карантин, акиматом на лицевые (абонентские) счета потребителей ежемесячно будут направляться по 15 000 тенге в течение двух месяцев. На основании предложений государственных органов определены следующие категории получателей: инвалиды 1, 2, 3-х групп; семьи, воспитывающие детей-инвалидов; многодетные семьи; инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка; пенсионеры с минимальной пенсией и менее; граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

В ведомстве уточняют, что для получения выплаты потребителю необходимо через информационные системы или call-центр подать заявку в акимат с указанием ИИН, социального статуса и данных по лицевому счету.