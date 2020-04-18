Нур-Султан. 18 апреля. КазТАГ — Количество выздоровевших от коронавируса в Алматы достигло 84, передает корреспондент агентства.

«Пять человек выздоровели от КВИ в городе Алматы. Итого выздоровевших в Казахстане — 366 человек: г. Нур-Султан – 172, г. Алматы – 84, г. Шымкент – 11, Акмолинская область – 16, Актюбинская область – 3, Алматинская область – 8, Атырауская область – 21, Жамбылская область – 6, Западно-Казахстанская область – 2, Карагандинская область – 5, Кызылординская область – 21, Мангистауская область – 1, Павлодарская область – 1, Северо-Казахстанская область – 8, Туркестанская область – 7», — сообщается в официальной информации в субботу.