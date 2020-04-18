Алматы. 18 апреля. КазТАГ — Экс-член НСОД и экс-глава Qazaq kuresi Арман Шураев задержан в Караганде, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«На территории города Караганды Арман Шураев задержан в порядке статьи 128 УПК и водворен в ИВС. Основанием для этого послужило угловное дело, раследуемое по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения) УК РК. Шураев Арман неоднократно посредством социальных сетей распространял заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности», — говорится в сообщении в субботу.

По данным ведомства, расследование продолжается.

Напомним, ранее известный политический активист Альнур Ильяшев был задержан в Алматы. Как сообщили в департаменте полиции, его подозревают в распространении заведомо ложной информации.

Также стало известно об уголовном преследовании политической активистки Данаи Калиевой, которая связывает ситуацию со своей гражданской позицией.

Отметим, что общественный деятель и один из инициаторов создания партии HAQ Тогжан Кожалиева говоря о задержаниях активистов, выразила мнение, что власть, пользуясь условиями ЧП в стране, начала зачистку от неугодных и неудобных.

Журналист и гражданский активист Асем Жапишева считает, что сейчас власть пользуется режимом ЧП, чтобы подавить инакомыслие и пользуется тем, что никто не может ничего сделать в поддержку активистов.