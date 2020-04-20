Алматы. 20 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова/Махамбет Абжан. Арестованный на 10 суток в Алматы блогер Геннадий Крестьянский объявил сухую голодовку.

«Прокурор требовал 15 суток, судья дал 10. Я не смог дать свои пояснения фактически, не был услышан. Я заявил ходатайство о допросе двух свидетелей: начальник управления полиции Жетысуйского района, который был очень благосклонен на своем посту, всячески нам взаимодействовал, даже предлагал провести экскурсию. Также был начальник управления внутренней политики Сатаев, который также был благосклонен. Он довез (общественного деятеля Маленьких – КазТАГ) Юрия Николаевича домой с блок-поста. В суде не хотели слушать меня. Я только 1% успел сказать из того, что хотел. Кричали, нервные они. Прокурор только два глупых вопроса задал. Я ухожу на сухую голодовку. Я с утра уже не пил. Меня вызвали в 10 утра, но мне посчитали время с 17.45. Меня не кормили», — рассказал в понедельник Крестьянский корреспонденту агентства.

Качество онлайн-трансляции судебного заседания, по его словам, «настолько отвратительное, что участники процесса не понимали друг друга».

«Связь постоянно прерывалась – через каждые одну-две секунды. У меня речь заготовлена минимум на 20 минут, но судья дал мне только две минуты. Я свои доводы не привел, объяснить не смог. Свои доводы о невиновности приложили на компакт-диске продолжительностью 24 минуты. Судья просмотрела из них только пять минут. Слышно было только моего адвоката в конце судебного заседания», — добавил блогер.

Его коллега общественный деятель Юрий Маленьких «возмущен произволом».

«Вот сейчас начальник управления внутренней политики Сатаев позвонил, говорит, хотя бы оштрафовали. Я говорю: А за что? Он же не нарушал, Вы же видели». Это чушь полнейшая. Мы же не в Сомали живем. Нарушение конституционных прав: ему (Крестьянскому – КазТАГ) не дали высказаться. Сказали: «У вас пять минут». Связь останавливалась, эхо шло. Не исследовали дело надлежащим образом. Зачем тогда такие суды проводить?» — задается вопросом активист.

Ранее сообщалось, что Крестьянского вызвали в отдел полиции Жетысуского района Алматы в связи с обвинением в неподчинении требованиям представителя власти.