Передвижение по городу ограничили в Атырау

Атырау. 20 апреля. КазТАГ – Передвижение по городу ограничили жителям Атырау, сообщает региональная служба коммуникаций (РСК) Атырауской области в понедельник.

«Жителям Атырау ограничили передвижение в городе. Допускается только обоснованный выход из мест проживания», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Новые ограничительные меры введены на период карантина на период с 17 апреля по 1 мая.

«Передвижение пешком допускается с 6.00 до 9.00, а также с 17.00 до 20.00 с работы. В течение дня выход из дома разрешен лишь в исключительных случаях, связанных с приобретением продовольствия, лекарств, предметов первой необходимости в непосредственной близости от места проживания, обращением за медицинской помощью по экстренным показаниям», — уточнили в РСК.

Жителям Атырау рекомендуют носить маски при передвижении вне мест проживания, использовать одноразовые перчатки с обработкой рук антисептиком. Лицам старше 65 лет советуют не выходить из домов и квартир на улицу без особой надобности.

Передвижение на личном автотранспорте разрешено сотрудникам организаций с разрешенным видом деятельности: с 6.00 до 9.00 на работу, с 17.00 до 20.00 с работы.

Кроме того, с 21:00 часов до 06:00 сохраняется полный запрет на передвижения граждан и автотранспорта в городе Атырау, за исключением:

— сотрудников областных и городских акиматов,

— правоохранительных органов,

— скорой и неотложной медицинской помощи,

-санитарно-эпидемиологической службы,

-службы пожаротушения, аварийно-спасательных работ,

— аварийно-технических служб,

— работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения без посторонних лиц и членов семьи (при предъявлении служебных удостоверений и справок с места работы).

«Также приостановлено функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, уличных детских игровых площадок и иных мест отдыха граждан. Кроме того, введен полный запрет на проведение массовых мероприятий – праздничных, спортивных, культурно-массовых мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок, в том числе семейных мероприятий на дому», — сказано в сообщении.