Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ – Более 500 человек будут круглосуточно дезинфицировать улицы Нур-Султана, сообщает пресс-служа столичного акимата.

«По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева усилили дезинфекцию. График по дезинфекции составлен так, чтобы работы велись в круглосуточном режиме и охватывали все районы. В работе задействованы десятки единиц спецтехники, в том числе машины министерства обороны, Департамента чрезвычайных ситуаций и т.д. Особое внимание уделяем не только дезинфекции соцобъектов, рынков, ТРЦ, тротуаров, внутридомовых территорий и подъездов, но и проезжей части. Так как вирус по несколько часов оседает на поверхностях, то автомобили могут разносить инфекцию. Следовательно, наши машины распыляют дезраствором проезжую часть в том числе», — сказал заместитель акима столицы Алтынбек Кайсагалиев.

Как уточняется, в дезинфекции задействованы более 500 человек, в том числе сотрудники подразделения биологической защиты Вооруженных Сил и призывники.

«Дезинфекцию проводят также в частном секторе. Более 2800 домов начали обрабатывать по третьему кругу. Кроме того, проводимые работы по благоустройству — промывка ограждений, металлических конструкций, дорог — также помогает в дезинфекции. По поручению акима столицы Алтая Кульгинова, коммунальщики, которые задействованы в период карантина, будут премированы. С 1 января им подняли оклад, ввели премиальные», — резюмируется в сообщении.