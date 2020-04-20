Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ – Ставки по ряду видов налогов обнулили для авиаотрасли Казахстана, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«На основании коллективного обращения авиакомпаний и авиационных предприятий совместно с Министерством национальной экономики РК проработали меры поддержки субъектов отрасли гражданской авиации. Сегодня правительством Республики Казахстан принято постановление об установлении поправочного коэффициента «0» к ставкам некоторых налогов и социальных платежей», — говорится в сообщении в понедельник.

Коэффициент «0» применяется к ставкам социального налога, индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование по деятельности воздушного пассажирского транспорта, а также деятельности аэропортов.

«Это является действенной поддержкой со стороны государства в этот сложный для отрасли период», — резюмируется в сообщении.

Ранее в МИИР заявили, что потери авиаиндустрии Казахстана от введения ЧП составили в Т287,5 млрд, однако при сопоставлении реальных показателей выяснилось, что указанная сумма вызывает сомнения.