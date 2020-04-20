Маргулан Сейсембаев: Похоже, пришли за мной, это дело сугубо политическое

Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ – Известный казахстанский бизнесмен и общественный деятель Маргулан Сейсембаев сообщил о том, что может подвергнуться уголовному преследованию.

«Похоже, пришли за мной. Последние пару дней кошмарят сотрудников «Алель Агро». Вчера ночью арестовали руководство «Алель Агро». Весь день изымали документы в банках, проводили обыски в домах. Я хотел бы, пользуясь, случаем сообщить, что никаких преступлений я не совершал. Ни в одном бизнесе я ничего не подписывал и не руководил. Сейчас они возбудили уголовное дело по мошенничеству и хищению при получении субсидий «Алель Агро». «Алель Агро» инкриминируемых инвестсубсидий не получал. Я вообще не имел и не имею никакого отношения ни к распределению, ни к получению этих субсидий. Так что это дело сугубо политическое и меня хотят закрыть либо сделать так чтобы я замолчал. P.S. Вокруг моего дома ходят 30-40 человек. Предположительно комитетчики», — написал Сейсембаев в понедельник на своем канале в Telegram.

Отметим, что пост Сейсембаева опубликован на фоне массовых задержаний общественников, блогеров и политических активистов.