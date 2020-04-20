Начато служебное расследование в отношении парившихся во время ЧП в бане антикоровцев в РК

Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Начато служебное расследование в отношении парившихся во время ЧП в кокшетауской бане сотрудников департамента в РК, сообщил представитель пресс-службы агентства по противодействию коррупции РК Нурбек Набиев.

«По данному факту в отношении сотрудников департамента (по противодействию коррупции – КазТАГ) начато служебное расследование, по итогам которого будут приняты соответствующие меры», — сообщил Набиев в понедельник во время прямого эфира в агентстве, отвечая на вопрос о видео в бане во время режима ЧП, в котором предположительно участвуют антикоровцы.

Ранее один из читателей прислал в редакцию ролик, на котором запечатлен оголенный по пояс мужчина, который заявляет снимающим, что он и его коллеги «выбрались» чтобы «расслабиться».

«Все равно мы в этом коллективе же работаем. Мы друг друга не заразим же, правильно, жігіттер, вы же сами знаете. Один день, блин, в месяц выбрались, расслабились. Час, я, жігіттер, обещаю, час будем, и все!» — заявляет мужчина.

«Мы стоим здесь, ждем вас уже час. Вы сидите здесь, бухаете», — упрекает его один из тех, кто, судя по видео, пришли в заведение с проверкой.

«Ну, пацаны, вы же понимаете, надо чуть-чуть расслабиться», — отвечает предполагаемый антикоррупционер.

В антикоррупционной службе видео с предполагаемыми сотрудниками ведомства видели, но комментировать пока отказались.

Ранее 17 апреля благодаря опубликованному видео в соцсети, где кортеж беспрепятственно проехал через блокпост, начата проверка полицейских Алматы.