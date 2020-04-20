Минфин РК наказал своих сотрудников за публикацию ошибочных данных о Нацфонде

Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Министерство финансов Казахстана наказало своих сотрудников за публикацию ошибочных данных о Национальном фонде, сообщила пресс-служба минфина.

«Министерство финансов Республики Казахстан сообщает, что проект указа президента РК «Об утверждении отчета о формировании и использовании средств Национального фонда РК за 2019 год» был опубликован портале «Открытые НПА» с техническими ошибками, допущенными со стороны исполнителей министерства финансов. Подтверждаем, что по данным глобального кастодиана Национального фонда за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года образовался инвестиционный доход в размере $4 265 014 тыс. Никаких расхождений между данными Национального банка Республики Казахстан и министерства финансов Республики Казахстан не имеется. Ошибочно размещенный отчет удален из портала «Открытые НПА». Исполнители министерства финансов Республики Казахстан привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в понедельник в пресс-службе минфина корреспонденту агентства.

Ранее МИА КазТАГ опубликовало данные из указанного минфином проекта отчета о формировании и использовании Национального фонда РК за 2019 год, а именно данные об инвестиционном убытке Нацфонда на сумму $4 267 676 000.

«По данным глобального кастодиана Национального фонда за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года образовался инвестиционный убыток (реализованный и нереализованный), рассчитанный в базовой валюте – долларах США, который составил 4 267 676 000 долларов США», — говорилось в документе, который сейчас удален с eGov.