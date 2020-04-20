Власти порекомендовали банкам Казахстана не тратить ликвидность

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Алматы. 20 апреля. КазТАГ — Власти порекомендовали банкам Казахстана не тратить ликвидность, передает корреспондент агентства.

«В рамках требований систем управления рисками и внутреннего контроля банкам второго уровня и страховым организациям необходимо обеспечивать запас капитала c учетом рисков, присущих деятельности финансовых организаций. Это касается результатов стресс-тестирования финансовой устойчивости по отношению к внутренним и внешним факторам риска для обеспечения непрерывной и стабильной деятельности института в долгосрочной перспективе. (…) Финансовый регулятор рекомендовал банкам и страховым организациям не распределять накопленную чистую прибыль для выплаты дивидендов в текущем году и не осуществлять обратный выкуп акций», — говорится в сообщении агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в понедельник.

В агентстве отметили, что распространение пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) оказывает негативное влияние на казахстанские предприятия, в частности, через снижение выручки и доходов реального сектора экономики.

«В условиях растущих рисков ухудшения качества активов и снижения прибыльности финансовым организациям необходимо использовать запас капитала для покрытия данных рисков и кредитования экономики», — резюмируется в сообщении.

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