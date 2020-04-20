Назначен глава комитета атомного и энергетического надзора и контроля минэнерго Казахстана

Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ — Назначен председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики Республики Казахстан, сообщает пресс-служба минэнерго.

«Приказом министра энергетики Шангитбаев Абай Мухтарович назначен на должность председателя комитета атомного и энергетического надзора и контроля», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Шангитбаев с ноября 2016 года был заместителем председателя комитета атомного и энергетического надзора и контроля, до этого с 2016 года был руководителем территориального департамента комитета по Нур-Султану, а еще раньше – с 2015 года занимал пост заместителя директора департамента электроэнергетики минэнерго.