Нурымбетов о 42500 тенге: Понятно, что и без ЧП доходы населения невысокие

Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Понятно, что и без режима чрезвычайного положения (ЧП) доходы населения невысокие, заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, отчитываясь об условиях назначения социальной выплаты в размере Т42,5 тыс. из государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей доходов в период ЧП, ответственности работодателей и граждан за предоставление недостоверной информации.

«Хочу сказать по этому поводу (получение Т42,5 тыс. – КазТАГ). Мы никого проверять не собираемся. Это социальная выплата. Понятно, что и без ЧП доходы населения невысокие: зарплаты и пособия. Поэтому понятно желание многих получить эту соцвыплату», — сказал Нурымбетов на пресс-конференции в понедельник.

Также он заверил, что никого проверять не будут.

«Еще раз повторю: мы никого не собираемся проверять. Не беспокойтесь. Получайте соцвыплату, тратьте на свои нужды. Если и будут проверять, то только нас», — сказал Нурымбетов.