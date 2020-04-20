Никого из получивших 42500 тенге к уголовной ответственности привлекать не будут

Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Никого из получивших социальную выплату в размере Т42,5 тыс. к уголовной ответственности привлекать не будут, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Хочу еще раз сказать. Никто за то, что получил 42 500 тенге, будь то по ошибке или как, к уголовной ответственности привлечен не будет. Еще раз повторю, если человек ошибся и получил Т42,5 тыс., не будет привлечен к уголовной ответственности», — сказал Нурымбетов на пресс-конференции об условиях назначения соцвыплаты из государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей доходов в период чрезвычайного положения (ЧП), ответственности работодателей и граждан за предоставление недостоверной информации в понедельник.