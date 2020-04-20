Никого из получивших 42500 тенге к уголовной ответственности привлекать не будут

Новости 176 0

Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Никого из получивших социальную выплату в размере Т42,5 тыс. к уголовной ответственности привлекать не будут, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Хочу еще раз сказать. Никто за то, что получил 42 500 тенге, будь то по ошибке или как, к уголовной ответственности привлечен не будет. Еще раз повторю, если человек ошибся и получил Т42,5 тыс., не будет привлечен к уголовной ответственности», — сказал Нурымбетов на пресс-конференции об условиях назначения соцвыплаты из государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей доходов в период чрезвычайного положения (ЧП), ответственности работодателей и граждан за предоставление недостоверной информации в понедельник.

Похожие материалы:

  1. Проверим лишь зарабатывающих, но получивших 42500 тенге, и их работодателей – Нурымбетов
  2. На счета родственников и друзей 42500 тенге перечислять не будут
  3. Почти 4 млн гражданам назначена соцвыплата в 42500 тенге
  4. Почти 1,8 млн казахстанцев уже получили по 42500 тенге, утверждает Нурымбетов
  5. Каждый член семьи может получить 42500 тенге при соответствии требованиям

Новости партнеров

Загрузка...