Нурымбетов отрицает инициирование компании по запугиванию получателей 42500 тенге

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Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов отрицает инициирование компании по запугиванию получателей Т42,5 тыс.

«Я говорю, что минтруда никакой капании по запугиванию тех, кто получил Т42,5 тыс. незаконно, не инициировало – мы занимаемся назначением выплат. Что касается уголовной ответственности, что в сетях обсуждалось, это с 5 апреля ряд юристов давали толкование норм Уголовного кодекса, ответственности за мошенничество в привязке к выплате Т42,5 тыс.» — сказал Нурымбетов на брифинге в понедельник.

Касательно постов своего заместителя в соцсетях, которые якобы носили характер запугивания, министр пояснил, что заместитель просто разъяснял, как можно вернуть Т42,5 тыс.

«Ряд фрилансеров подали заявки на пособие, получили его совершенно законно. Но потом, ввиду того, что до ЧП они имели хорошие доходы, они решили вернуть, и в связи с этим последовали разъяснения», — пояснил Нурымбетов.

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