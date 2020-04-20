Почему приостановивший работу ИП не может заплатить ЕСП, пояснил Нурымбетов

Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Почему индивидуальный предприниматель (ИП), приостановивший работу, не может заплатить единый социальный платеж (ЕСП), пояснил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Это, наверное, частный случай (вопрос министру от владельца ИП, приостановившего деятельность два года назад – КазТАГ), может быть таких немного. Здесь есть одна проблема, которую вы должны правильно понимать. Вот у человека есть ИП. Не могу заплатить ЕСП. Почему? По законодательству ИП и плательщик ЕСП – это один и тот же индивидуальный предприниматель. Просто первое – это официальная регистрация его в качестве индивидуального предпринимателя, второе – это упрощенная форма индивидуального предпринимательства. Когда вы платите ЕСП, то это влечет за собой автоматическую регистрацию в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя», — сказал Нурымбетов на пресс-конференции об условиях назначения социальной выплаты из государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей доходов в период чрезвычайного положения (ЧП), ответственности работодателей и граждан за предоставление недостоверной информации, отвечая на вопрос, в понедельник.

И далее пояснил, почему у человека, приостановившего ИП, не проходит ЕСП.

«Поэтому индивидуальный предприниматель, у которого официально не закрыт ИП, он не может заплатить ЕСП, потому что этот платеж просто не проходит. Потому что этот человек уже индивидуальный предприниматель. Вот в связи с этим и возникают сложности. А когда вы говорите, что у меня ИП уже два года не действовал и занимался индивидуальным предпринимательством неофициально, здесь логика тоже не бьется. Если вы занимались индивидуальным предпринимательством фактически, то это должно было отразиться на доходах того же ИП, если бы вы платили соцотчисления, то никаких проблем бы не было. А так по всем параметрам получается, что вы не работали ни формально, ни неофициально, не работали и не теряли доходы», — уточнил Нурымбетов.