Алматы. 20 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Отопительный сезон в Алматы планируется завершить 22 апреля, сообщил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Асет Масабаев.

«Мы понимаем всех, сейчас поступает много звонков, звонят люди, просят, чтобы отопление отключили. Но мы всегда руководствуемся правилами, согласно этим правилам, если последние пять суток среднесуточная температура будет +8 градусов, мы уже готовим к отключению. Но мы планируем с 22 числа, со среды, завершить уже отопительный сезон», — сказал Масабаев на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что в медицинских учреждениях отопление будет отключено позже.

«Но здесь еще один момент: многие люди сейчас находятся в больницах, в других учреждениях и там есть свои моменты. Но несмотря на это, их будем отключать попозже», — добавил он.