Акимат: Более 60 тыс. абонентов Алматы могут рассчитывать на возмещение затрат на комуслуги

Алматы. 20 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Более 60 тыс. абонентов Алматы могут рассчитывать на возмещение затрат на коммунальные услуги, сообщил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Асет Масабаев.

«По данным управления, более 60 тыс. человек в Алматы являются социально уязвимыми (и могут рассчитывать на возмещение затрат на коммунальные услуги – КазТАГ)», — сказал Масабаев на брифинге в понедельник.

По его словам, из республиканского бюджета каждому абоненту – владельцу лицевого счета – будет выделено по 15000 тенге в течение двух месяцев, возмещение будет производиться в мае за апрель, в июне – за май.

«Все потребители, включенные в список, имеют право на получение помощи. Вместе с тем в соответствии с правилами возмещения затрат потребителем должны быть поданы заявки с указанием ИИН, социального статуса и данными лицевого счета. В случае подтверждения статуса деньги будут перечислены на расчетные счета поставщиков комуслуг в соответствии с данными, предоставленными АО «Алсеко». Они будут проводить перерасчет пропорционально объемам начисленных комуслуг», — уточнил Масабаев.

Call-центр по возмещению затрат на комуслуги начнет действовать в среду, 22 апреля.

Ранее в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК рассказали, когда стартует прием заявок для выплаты Т15 тыс. за коммунальные услуги во время карантина.