Пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане не пройден – Токаев

Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ — Пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане не пройден, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Количество зараженных COVID-19 в KZ растет, но не в геометрической прогрессии. Это значит, принятые решения были своевременны. Но пик не пройден. Прошу граждан соблюдать карантин», — написал Токаев на своей странице в Twitter.

Также он обратился к медикам, полицейским, военнослужащим, волонтерам.

«Благодарю медиков, полицейских, военнослужащих, волонтеров. Важно обратить внимание на их безопасность», — резюмировал Токаев.