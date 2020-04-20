Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу

Алматы. 20 апреля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу составила $1692,55.

Относительно утреннего фиксинга в пятницу стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 0,6.

Стоимость унции золота в евро составила 1555,79 (-8,68), а в британских фунтах – 1354,04 (-8,44).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.