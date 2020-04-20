Режим карантина усилят на территории СКО с 21 апреля

Петропавловск. 20 апреля. КазТАГ — Режим карантина усилят на территории Северо-Казахстанской области с 21 апреля, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области, с 00.00 21 апреля 2020 года на территории СКО усилят режим карантина с особыми условиями предпринимательской и (или) иной деятельности и жизни населения», — говорится в сообщении в понедельник.

С 00.00 21 апреля будет запрещен въезд и выезд на территорию карантинных зон районов и Петропавловска, за исключением:

— сотрудников организаций жизнеобеспечения населения;

— лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;

— выезда лиц, находившихся на лечении в стационарах и под наблюдением в карантинных и провизорных стационарах, в период введения карантина;

— транзитного грузового автотранспорта;

— грузового автотранспорта с продовольственными сельскохозяйственными и иными товарами для нужд населения;

— транспорта лиц, задействованных в проведении весенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, в том числе в пчеловодстве при представлении подтверждающего свидетельства государственной регистрации, удостоверения личности, а также справки с места работы для работников.

«Кроме того, будет приостановлена деятельность аэропорта, железнодорожных вокзалов, автовокзалов и автостанций», — резюмируется в сообщении.