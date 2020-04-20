Глав нацкомпаний и нацхолдингов РК хотят обязать ежегодно давать финотчеты в соцсетях

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Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Глав национальных компаний и национальных холдингов Казахстана хотят обязать давать ежегодные финансовые отчеты в социальных сетях.

«Государственным органам, осуществляющим права владения и пользования государственным пакетом акций национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, принять меры для проведения руководителями данных организаций в течение III квартала интернет-конференций через социальные сети с представителями общественности об итогах финансово-хозяйственной деятельности на ежегодной основе», — говорится в проекте указа президента.

Сейчас нормы обязывают проводить онлайн-трансляции с отчетами лишь руководителей центральных государственных органов.

Также в случае принятия поправок, центральные органы и акиматы будут обязаны за месяц до даты проведения отчетных встреч публиковать на официальных интернет-ресурсах и веб-портале «электронного правительства», в том числе интернет-портале открытых данных, информацию о финансовых результатах и эффективности деятельности подведомственных организаций.

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