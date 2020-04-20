Т15 тыс. на коммунальные услуги выплатят лишь владельцам лицевых счетов

Новости 110 0
Коронавирус «заразил» евразийскую интеграцию Коронавирус «заразил» евразийскую интеграцию
2616

Алматы. 20 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Под выплату Т15 тыс. на возмещение расходов по коммунальным услугам, подпадают лишь владельцы лицевых счетов, заявил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Асет Масабаев.

«Согласно правилам, эти лица не могут получить (Т15 тыс.- КазТАГ), так как в правилах утверждены потребители — категория лиц, которая подходит под это правило, должны быть владельцами лицевых счетов», — сказал Масабаев на онлайн-брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о том, могут ли инвалиды, прописанные в городе, получать по Т15 тыс. на возмещении коммунальных услуг в период чрезвычайного положения (ЧП) в Алматы.

По его словам, если человек не является владельцем лицевого счета, если он не имеет своего имущества, то он под правило о выплате Т15 тыс., не подпадает.

Ранее в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК рассказали, когда стартует прием заявок для выплаты Т15 тыс. за коммунальные услуги во время карантина.

Похожие материалы:

  1. Лишь на юге, юго-западе и западе Казахстана во вторник ожидается дождь
  2. Лишь на западе и юго-западе Казахстана в среду ожидается погода без осадков
  3. Погода без осадков ожидается в среду лишь на востоке и северо-востоке Казахстана
  4. Более 320 тыс. арестов отозвано с банковских счетов ИП и физлиц в Казахстане
  5. Погода без осадков ожидается в четверг лишь на западе Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...