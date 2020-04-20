Т15 тыс. на коммунальные услуги выплатят лишь владельцам лицевых счетов

Алматы. 20 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Под выплату Т15 тыс. на возмещение расходов по коммунальным услугам, подпадают лишь владельцы лицевых счетов, заявил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Асет Масабаев.

«Согласно правилам, эти лица не могут получить (Т15 тыс.- КазТАГ), так как в правилах утверждены потребители — категория лиц, которая подходит под это правило, должны быть владельцами лицевых счетов», — сказал Масабаев на онлайн-брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о том, могут ли инвалиды, прописанные в городе, получать по Т15 тыс. на возмещении коммунальных услуг в период чрезвычайного положения (ЧП) в Алматы.

По его словам, если человек не является владельцем лицевого счета, если он не имеет своего имущества, то он под правило о выплате Т15 тыс., не подпадает.

Ранее в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК рассказали, когда стартует прием заявок для выплаты Т15 тыс. за коммунальные услуги во время карантина.