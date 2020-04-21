Более 600 тыс. простых акций Евразийского банка РК выкупил акционер

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Алматы. 21 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане АО «Евразийская финансовая компания» купила более 600 тыс. простых акций АО «Евразийский банк», сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«АО «Евразийский банк» (…) реализованы простые акции банка в количестве 612 314 штук единственному акционеру АО «Евразийская финансовая компания»», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Согласно документу, акции выкуплены акционером в соответствии с его правом преимущественной покупки.

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